Litauen rüstet auf

Chiang Ying-Ying/AP/dpa »Black Hawk«-Hubschrauber 2018 bei einer Militärübung in Taiwan

Vilnius. Litauen will von den USA sechs Militärhubschrauber vom Typ UH-60M »Black Hawk« im Wert von etwa 300 Millionen Euro kaufen. Das habe die Führung des nationalen Verteidigungssystems des EU- und NATO-Landes beschlossen, teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius am Freitag mit. Demnach sollen in Kürze Gespräche mit der US-Regierung über den Erwerb der Helikopter aufgenommen werden. Die Unterzeichnung eines Abkommens wird der Mitteilung zufolge für Ende 2020 erwartet, bis Ende 2024 könnte die ersten Hubschrauber ausgeliefert werden. (dpa/jW)