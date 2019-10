Finanzinstitute fürchten weniger Konsum

Nürnberg. Volkswirte deutscher Versicherungen und Banken fürchten ein Übergreifen der Flaute in der Industrie auf andere Wirtschaftszweige. »Besorgniserregend ist in diesem Zusammenhang vor allem der eingetrübte Arbeitsmarktausblick. Damit dürfte auch die derzeit wichtigste Säule der deutschen Konjunktur – der private Konsum – zunehmend wackeln«, sagte Katharina Utermöhl von der Allianz laut einer dpa-Umfrage, wie die Agentur am Sonntag meldete. Die Bundesagentur für Arbeit wird am Mittwoch ihre Arbeitsmarktstatisik für Oktober vorstellen. (dpa/jW)