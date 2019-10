Streik bei General Motors beendet

Detroit. Der Streik beim größten US-Autobauer General Motors (GM) (siehe jW vom 25.10.) ist nach 40 Tagen beendet worden. Die Mitarbeiter haben einem neuen Tarifvertrag zugestimmt, wie die Gewerkschaft UAW am Freitag (Ortszeit) in Detroit mitteilte. Deshalb werde der längste Ausstand in der US-Autoindustrie seit fast 50 Jahren nun beendet. Der erzielte Kompromiss sieht unter anderem deutlich mehr Gehalt und erhebliche Boni vor. Zudem sicherte GM zu, mit milliardenschweren Investitionen in die US-Produktion Tausende Jobs zu erhalten. Es war das erste Mal seit zwölf Jahren, dass GM bestreikt worden war. (dpa/jW)