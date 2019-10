Immobilienbranche: Fusion bahnt sich an

München. Eine milliardenschwere Fusion in der deutschen Gewerbeimmobilienbranche zwischen »TLG Immobilien« und Aroundtown bahnt sich an. Man sei sich über die Eckpunkte eines Zusammenschlusses einig, teilten beide Unternehmen in der Nacht zum Sonntag mit. Demnach soll die deutlich größere Aroundtown ein Übernahmeangebot für die Berliner TLG unterbreiten. (dpa/jW)