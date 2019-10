Verlust von DB Cargo gestiegen

Berlin. Die Güterverkehrstochter der Deutschen Bahn AG, DB Cargo, häuft einem Medienbeitrag zufolge weiter Verluste an. Das Minus werde in diesem Jahr auf fast 300 Millionen Euro steigen, berichtete Bild am Sonntag unter Berufung auf Regierungskreise. 2018 waren es 190 Millionen Euro. In der Kritik steht damit der zuständige Vorstand, Alexander Doll. Bahn-Chef Richard Lutz hatte diesen Medienberichten zufolge gebeten, das Finanzressort aufzugeben und sich ausschließlich um die Güterverkehrssparte zu kümmern. Doll habe das abgelehnt. (AFP/jW)