Berliner SPD stimmt gegen Enteignungen

Berlin. Die Berliner SPD stellt sich als Seniorpartner der dortigen »rot-rot-grünen« Koalition gegen das Volksbegehren »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«. Bei einem Landesparteitag votierte am Sonnabend eine Mehrheit von rund 57 Prozent der Delegierten für einen Antrag, in dem das Mittel der Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen mit mehr als 3.000 Wohnungen als »gegenwärtig nicht zielführend« bezeichnet wird. Mit dem Parteitagsbeschluss positioniert sich die SPD auch gegen ihre Koalitionspartner Die Linke und die Grünen, die sich schon vor Monaten hinter das Anliegen der Initiative stellten. (dpa/jW)