Großdemonstrationen in Barcelona

Barcelona. Zehntausende Katalanen haben am Sonntag in Barcelona für die Einheit Spaniens und gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen der Regionalregierung demonstriert. Die Behörden sprachen von 80.000 Teilnehmern. Es handelte sich um die erste große Gegenkundgebung, seit die Gerichtsurteile gegen neun Politiker vor zwei Wochen eine Protestwelle der Unabhängigkeitsbewegung ausgelöst hatten. Am Samstag abend hatten erneut Hunderttausende Katalanen für Unabhängigkeit und gegen die langjährigen Haftstrafen der Politiker protestiert. Die Behörden bezifferten die Zahl der Teilnehmer auf 350.000. Zu der Kundgebung hatten die Organisationen ANC (Katalanische Nationalversammlung) und Omnium Cultural aufgerufen. Am späteren Abend kam es bei einer zweiten Kundgebung zu Ausschreitungen. Drei Menschen wurden festgenommen. (dpa/jW)