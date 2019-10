Bosch entlässt weitere 1.000 Mitarbeiter

Schwäbisch Gmünd. Der Automobilzulieferer Bosch will weitere 1.000 Beschäftigte in Baden-Württemberg entlassen. Betroffen ist der Geschäftsbereich Automotive Steering (Lenksysteme) in Schwäbisch Gmünd. Derzeit sind dort 5.000 Mitarbeiter tätig. Am Dienstag hatte Bosch bereits bekanntgegeben, dass angesichts der sinkenden Nachfrage nach Diesel- und Benzinautos in den kommenden zwei Jahren 1.600 Arbeitsplätze gestrichen werden. Bei dem Unternehmen hängen nach Angaben vom Mai weltweit etwa 50.000 Arbeitsplätze allein von der Zulieferung von Komponenten für Fahrzeuge mit Dieselmotor ab. (dpa/jW)