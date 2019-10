Stillstand aus Solidarität

Rupak De Chowdhuri/REUTERS Gestrandeter Passagier: hier bei einem Streik in Shiliguri im indischen Bundesstaat Bengalen im Jahr 2008

Machtvolle Streikaktionen sind für Indien nichts Ungewöhnliches. Doch dieser Ausstand gehört zu den größten: Seit mehr als zwei Wochen haben die Beschäftigten der TSRTC, der staatlichen Busgesellschaft im jüngsten Unionsstaat Telangana, die Arbeit niedergelegt. Die Busfahrer und Schaffner fordern, dass ihr in akuter finanzieller Schieflage befindliches Unternehmen direkt von der Regionalregierung in Hyderabad übernommen wird, was diese ablehnt. Statt dessen gibt es Pläne für eine Teilprivatisierung der Leistungen. Seit Beginn des Streiks am 5. Oktober haben sich die Fronten noch verhärtet. Chefminister Kalvakundla Chandrashekhar Rao, besser bekannt unter seinem Kürzel KCR, hat nach dem Verstreichen eines Ultimatums 48.000 der knapp 50.000 Beschäftigten wegen ihrer Streikteilnahme entlassen. TSRTC verfügt damit de facto aus Regierungssicht nur noch über 1.200 Mitarbeiter. Seit Beginn des Ausstandes ist der öffentliche Personennahverkehr auf der Straße faktisch zusammengebrochen – die meisten der rund 10.000 Busse stehen sauber aufgereiht im Depot, nur ein Fünftel der Flotte ist überhaupt noch unterwegs. Streikbrecher oder betriebsfremde Fahrer werden eingesetzt.

Die Zustände erinnern ein wenig an die auch wiederholt mit Streiks bekräftigte Forderung nach einem eigenen Bundesstaat Telangana, der schließlich 2014 von Andhra Pradesh abgeteilt wurde. Damals waren sich KCR und seine seit der Gründung des Bundesstaates dominierende Regionalpartei Telangana Rashtra Samiti (TRS) sowie viele der Busfahrer in dem politischen Ziel einig, heute finden sie sich auf gegnerischen Seiten. Der Chefminister weigert sich, über die Kernforderung der Streikenden zu verhandeln, umkehrt lehnen deren Anführer ab, über »Nebenschauplätze« zu reden. Vermittlungsbemühungen moderater TRS-Politiker scheiterten bislang. Die Opposition steht geschlossen hinter den Streikenden. Das wurde nicht zuletzt am Sonnabend deutlich, als das Gemeinsame Aktionskomitee (JAC) zu einem Bandh, also einem bundesstaatweiten Aktionstag mit Generalstreikcharakter, aufgerufen hatte. Lehrer und weitere Staatsbeschäftigte, Studierende und andere Gruppen, die schon in den zwei Wochen zuvor punktuell unterstützend Flagge gezeigt hatten, waren auch an diesem Tag mit Eifer dabei.

Die meisten Geschäfte waren zwar geöffnet, doch in allen 32 Distrikten sowie in Hyderabad kam es zu Sitzstreiks, Straßenblockaden und anderen Aktionen. Der Verkehr an diesem normalen Arbeitstag kam fast zum Stillstand, da selbst die Gewerkschaften der Taxi- und Autorikschafahrer zur Teilnahme am Bandh aufgerufen hatten. Auch die meisten Taxen der Onlinedienste Ola und Uber fuhren nicht. Die Solidaritätswelle mit den Busfahrern ist nicht zuletzt wegen der als arrogant und diskriminierend empfundenen Massenentlassungen nahezu allumfassend. »Wir könnten durch den Busstreik Extrageschäfte machen«, sagte Shaik Sallaluddin, Präsident der Taxivereinigung TCDOA, dem Onlineportal der Tageszeitung The Hans India. »Aber wir stehen für Gerechtigkeit ein und damit an der Seite der TSRTC-Beschäftigten, die sich gegen eine Privatisierung des öffentlichen Nahverkehrs wenden. Die Regierung ist auf falschem Kurs.« TCDOA verbindet das Ganze mit eigenen Forderungen wie einem höherem Kilometertarif und Restriktionen gegenüber Ola und Uber.

Gänzlich ungewöhnlich ist die Einheitsfront der Oppositionsparteien in der Sache. Vertreter der auf nationaler Ebene regierenden hindu-nationalistischen Bharatiya Janata Party (BJP) wurden ebenso festgenommen wie Aktivisten der Kongresspartei (INC), der anderen großen Regionalpartei TDP, der Kommunistischen Partei Indiens (CPI) und anderer Linkskräfte. Unterdessen haben die Richter des High Court ein Ultimatum gestellt, bis 28. Oktober zu einem Dialog zu kommen. Befeuert werden die Proteste auch von zwei Suiziden eines Busfahrers und eines Schaffners sowie drei weiteren Selbstmordversuchen wegen der Entlassungen.