Noch vier Tage bis zum Bernstein-Jahr. Flaubert fährt Motorrad

Lena Reich »Flaubert fährt Motorrad, das gabs aber noch nicht«

Auf dem Foto beugt sich Sabine Weigle über eine der vielen tausend Zeichnungen, die ihr Mann F. W. Bernstein (F. W. für Fritz Weigle, 1938–2018) in 506 Skizzenbüchern hinterlassen hat. »Dieses Für-sich-Zeichnen«, sagt sie, »das war sein Lebenselixier«. Die Bilder in dem Journal, das vor ihr liegt, entstanden Anfang 1996. Über dem, was man sieht, steht: »Flaubert fährt Motorrad, das gabs aber noch nicht«. Ein nützlicher Hinweis, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass Fritz J. Raddatz anno 1985 als Feuilletonchef der Zeit seinen Leitartikel zur Frankfurter Buchmesse mit einem Goethe-Zitat zum dortigen Bahnhof beschlossen hatte. Es gab im Deutschland des Geheimrats noch keine Eisenbahn. Raddatz war einer Satire aus der NZZ auf den Leim gegangen. »Ein beidfüßig schreibender Herr«, wie der Satiriker Robert Gernhardt damals im Spiegel (21. 10. 1985) einer staunenden Öffentlichkeit offenbarte. An der waren seine zuvor in der Titanic erschienenen Auflistungen Raddatzscher Schnitzer und Stilblüten glatt vorbeigegangen.

Gernhardt (1937–2006) war einer der engsten Weggefährten Bernsteins. Die beiden lernten sich beim Studium der Kunstpädagogik an der Kunstakademie in Stuttgart kennen, gingen von dort 1959 an die Berliner Hochschule der Künste und fingen 1964 schließlich zusammen bei Pardon in Frankfurt am Main an, wo sie vom Fleck weg je 800 Mark im Monat erhielten und sich sehr bald mit F. K. Waechter zusammentaten. Der Rest ist Geschichte (vgl. WimS, Arnold Hau etc.).

Im Gegensatz zu eitlen Platzhirschen wie Raddatz wusste dieses Trio, dass ein guter Witz zwar aus der Lamäng gemacht wird, allerdings nur nach reichlich Skrupeln und auf der Grundlage genauester Kenntnisse größerer Zusammenhänge.