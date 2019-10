Schatz, wir müssen reden

Gleb Garanich/REUTERS Geht bestens mit dem Handy: Ping-Pong-Spiel der Worte

Wer mit der Studentin Bobbi diskutiert, muss jede Sekunde mit ihren scharfen verbalen Wurfgeschossen rechnen. Ganz gleich, ob sich ein Gespräch um Jesus oder die Irak-Invasion dreht: Wer es wagt, sich der jungen Frau argumentativ in den Weg zu stellen, wird früher oder später zur Kapitulation gezwungen.

Diese Erfahrung macht zum Beispiel Derek, der in einem bretonischen Ferienidyll in geselliger Runde nichtsahnend zu Abend isst. Eigentlich will Derek nur seine liberale Gesinnung zum Ausdruck bringen, als er betrübt darauf hinweist, dass unter den im heutigen Europa abgewiesenen Flüchtlingen sogar Doktoren und Professoren seien. Genau in diesem Moment schlägt Bobbi zu: »Was soll das heißen? (…) Lasst sie nicht rein, es sei denn, sie haben Medizin studiert?« Ihr verblüffter Kontrahent lässt sich nicht einschüchtern, verweist trotzig auf das zu bewahrende Wertesystem des Westens. Doch da holt Bobbi bereits zum nächsten Schlag aus. Das allgemeine Asylrecht sei ein »verfassungsgebender Bestandteil des ›westlichen Wertesystems‹«, giftet sie. Zaghaft versucht Derek, mit einem gelehrten Verweis auf Zizeks Verteidigung der europäischen Grenzen aufzutrumpfen, aber es ist zu spät. Der am Gespräch beteiligte Nick ist bereits in schallendes Gelächter ausgebrochen und übernimmt die Schiedsrichterfunktion. Zwar spreche er von der Position des tyrannischen weißen Mannes aus, räumt Nick ein. Doch wer recht habe, sei Bobbi. Hätte die 1991 im County Mayo geborene und heute in der irischen Hauptstadt Dublin lebende Autorin Sally Rooney einen Western geschrieben, wäre Derek in diesem Moment tödlich verwundet zusammengesackt. Bobbi indes hätte ihren Colt ins Halfter zurückbefördert und wäre gelassen davongeritten.

Obwohl Rooney die Intelligenz der lesbischen Bobbi wie funkelnde Feuerwerke in Szene setzt, tappt sie nicht in die Falle, den Esprit ihrer Heldin wie einen Solitär leuchten zu lassen. Vielmehr leiht sie sich von den altväterlichen Schablonen der Literatur die Form der Ménage-à-quatre aus, um sie dann kurzerhand ins Brausebad des Internets und der Gender-Theorie zu werfen. So treffen in Rooneys Roman »Gespräche mit Freunden« vier scharfzüngige Menschen aufeinander, die, wie einst schon in Goethes »Wahlverwandtschaften«, chemischen Elementen gleich in immer überraschenderen Konstellationen aufeinander reagieren. Nur dass dies bei Rooney nicht bei gepflegten Spaziergängen geschieht, sondern in E-Mail-Debatten oder bei Handygesprächen im Supermarkt. Schon im ersten Satz lernen die Ich-Erzählerin Frances und ihre Exfreundin Bobbi die Fotografin Melissa kennen; auf Seite drei sind die Studentinnen bereits in Melissas elegantes Haus eingedrungen, wo sie Nick, den einschüchternd schönen Ehemann ihrer Gastgeberin, kennenlernen. Rooney zaudert nicht lange, um ihr chemisches Experiment der Anziehung zwischen ihren vier Elementen beginnen zu lassen.

Obwohl Bobbi Reichtum verachtet und Frances sich als Kommunistin versteht, entflammen beide wie Zunder, als Melissa und Nick ihnen vorführen, wie nonchalant man als beruflich etabliertes Paar um die Dreißig auf Dubliner Dinnerpartys glänzen kann. Besonders für die unsichere Frances, die sich auf Open-Word-Bühnen hinter Bobbis Glamour versteckt, bedeutet die neue Freundschaft jedoch auch einen Angriff auf ihr Selbstwertgefühl. Als Melissa sie anlächelt, empfindet Frances nur Skepsis: »Ich wusste bereits, dass ich dieses Lächeln später voller Neid vor dem Spiegel üben würde.« Wie heftig sie Melissas Platz begehrt, wird deutlich, als sie Nick allein in der Waschküche trifft.

Faszinierenderweise gelingt es Rooney, die Leiden der jungen Frances in ihrem Knäuel paradoxer Wünsche scharf zu beleuchten, ohne dass sich die Prosa dabei verdüstert. Die Dialoge sind lakonisch und witzig und treffen mitten ins Mark heutiger Debatten. Wenn Frances mit ihren Privilegien als Weiße hadert und Gedichte schreibt, in denen sie sich ihren »eigenen Körper als ein Stück Müll« vorstellt, blitzt hinter ihrer tiefen Traurigkeit schon die nächste ironische Frechheit auf, mit der sie ihre Gesprächspartner demnächst auskontern wird.

Nicht umsonst hat man Rooneys Debüt zum Schlüsseltext der sogenannten Millennials gekürt. Mühelos schlagen sich ihre Helden durch ein täglich wucherndes Gestrüpp aus E-Mails und Internetartikeln, so dass Gespräche nicht abgeschlossen werden, sondern digital ins Endlose ausgreifen. Frances liebt das Gefühl, nachts mit Nick zu chatten, »wenn unsere Beziehung wie ein Word-Dokument war, das wir zusammen schrieben und bearbeiteten, oder wie ein Insiderwitz, den niemand außer uns verstehen konnte«. Doch im Überschäumen der Kommunikation entsteht auch ein Vakuum, ein Begehren nach Unverwechselbarkeit. Wie in einem Gemälde von Ensor tragen Rooneys Helden schwer an ihren Masken: Ist Nick der latent Schwule, den er als Schauspieler in einem Stück von Tennessee Williams verkörpert, oder ist er der heterosexuelle Macho, für den die gehässige Bobbi ihn hält? Ist Frances Bobbis Spiegelbild, wie sie es schon als Schülerin vermutete? Und ist die explosive Mail von Melissa eine kühle Konstruktion oder eine Gefühlswoge? Rooney flutet ihren Text so konsequent mit Spiegelbildern und widersprüchlichen Ideen, dass wir uns lustvoll in ihm verirren müssen.

Mittlerweile haben sich Stimmen geregt, die in Zweifel ziehen, ob die Helden der 2013 zur besten Rednerin Europas gekürten Autorin noch immer auf der Höhe der Zeit sind. Sollten sie nicht ihre notorische Ironie ablegen, um so eindeutig wie Greta Thunberg zu werden? Doch es erscheint kontraproduktiv, zwei Modelle kämpferischen Engagements gegeneinander auszuspielen. Rooneys Roman ist ein an Oscar Wildes Aphorismen geschultes Ping-Pong-Spiel der Worte, ein brillanter Schlagabtausch der Ideen, den in der Regel die Frauen gewinnen. Was wäre die Welt, in der jeden Tag Frauen wegen ihres Geschlechts zum Schweigen gebracht werden, ohne Bobbis Frechheiten und ihr »ästhetisch hinreißendes Lachen, eine Darbietung vollkommener Selbstsicherheit«.