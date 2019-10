»Feindliche Übernahme«

Rene Ruprecht/dpa Der Bieterkampf um den angeschlagenen Leuchtmittelhersteller Osram geht weiter

Der österreichische Chiphersteller AMS muss auch beim zweiten Anlauf zur Übernahme der »Osram Licht AG« mit Gegenwind rechnen. Die IG Metall kündigte am Wochenende Widerstand gegen die Pläne an. »Es entsteht der Eindruck, dass sich AMS total verrannt hat und dadurch bereit ist, unkalkulierbare Risiken einzugehen«, erklärte der Gewerkschafter und Osram-Aufsichtsrat Klaus Abel.

AMS-Chef Alexander Everke hatte am Freitag ein erneutes Übernahmeangebot für Osram angekündigt, das Ende des Monats offiziell vorgelegt werden soll. In der Höhe soll sich die neue Offerte nicht gegenüber jener ändern, mit der AMS erst vor zwei Wochen gescheitert war. Die Österreicher wollen 41 Euro je Aktie und damit insgesamt 4,6 Milliarden Euro für den Konzern bieten. Allerdings wurde die sogenannte Mindestannahmeschwelle auf 55 Prozent gesenkt. Da AMS bereits fast 20 Prozent an Osram hält, müssten die Österreicher somit nur noch die Halter von weiteren 35 Prozent der Aktien überzeugen. Vor zwei Wochen hatten sie mit einer Annahmequote von 51,6 Prozent die damalige Hürde von 62,5 Prozent verfehlt. Nach Vorlage des Angebots hätten die Osram-Aktionäre vier Wochen Zeit, es zu akzeptieren.

Dabei ist eine zweite Offerte des gleichen Bieters eigentlich unzulässig. Normalerweise muss der Interessent nach einem gescheiterten Angebot zwölf Monate warten, bis er einen erneuten Anlauf nehmen darf. Doch AMS macht sich eine Lücke im Übernahmegesetz zunutze. Der Chiphersteller gründete mit der AMS Offer GmbH einfach eine neue Bietergesellschaft – das erste Angebot hatte AMS offiziell über eine »Opal BidCo« vorgelegt. Die IG Metall sprach von »Trickserei«.

Die Konkurrenz im Bieterwettbewerb, die Finanzinvestoren Bain und Advent, haben sich vorläufig zurückgezogen. Sie sähen keine Chance auf einen Erfolg gegen den 20-Prozent-Aktionär AMS. Ganz aufgegeben haben sie Finanzkreisen zufolge aber nicht, nachdem sie bis zuletzt noch einmal die Bücher von Osram geprüft hatten. Sie stünden Gewehr bei Fuß für den Fall, dass AMS erneut scheitere, sagten zwei mit den Überlegungen vertraute Personen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Österreicher geben sich allerdings zuversichtlich, dass die zweite Offerte erfolgreich sein wird. »Unser neues Angebot könnte stärker vom Osram-Management unterstützt werden. Dazu werden gerade Gespräche geführt, die sehr konstruktiv verlaufen«, erklärte das Unternehmen auf der für die Offerte geschalteten Homepage. Weniger offen für die Übernahme durch AMS ist die IG Metall, die im Zusammenhang mit den Plänen von einer »feindlichen Übernahme« spricht. »Das aus unserer Sicht insgesamt sehr unprofessionelle Vorgehen unterstreicht unsere Skepsis im Hinblick auf die Fähigkeit des AMS-Managements, ein so großes Unternehmen wie Osram erfolgreich zu integrieren«, sagte Abel. »Einer Übernahme in dieser Art und Weise wird sich die IG Metall weiterhin widersetzen.«

Die Gewerkschaft fürchtet eine Zerschlagung von Osram, weil sich AMS nicht für das Digitalgeschäft und andere bedeutende Teile von Osram interessiert. Die von der Gewerkschaft geforderten Standort- und Arbeitsplatzgarantien hat AMS bislang nicht gegeben. (Reuters/jW)