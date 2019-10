»Korruption ist eine hartnäckige Plage«

Mariana Bazo/REUTERS Proteste gegen die Korruption, Lima, 27. Juli 2018

Sie sind Generalsekretär eines Gewerkschaftsbundes, der 196 Organisationen repräsentiert und bei dem rund 150.000 Bauarbeiter organisiert sind. Zugleich sind sie Generalsekretär einer Kommunistischen Partei, die auf nationaler Ebene praktisch unsichtbar ist und an Wahlen nicht teilnimmt. Welche Rolle spielt für Sie die Partei?

Unsere Partei ist klein, aber nicht unbedeutend. Wir haben eine Reihe von Kadern, die sehr wichtig für den politischen Kampf sind und außerdem viel Einfluss auf die sozialen und gewerkschaftlichen Bewegungen haben, die zumeist von Genossen der KP geleitet werden. Wir sind überall dort, wo sich Widerstand gegen die Regierung regt. Wir haben in diesen Tagen eine sehr ernste politische Krise in Peru, die zur Auflösung des Parlamentes geführt hat. Dabei gab es mehrere Massenaktionen, die von Arbeitern angeführt wurden.

Reicht es, im Hintergrund zu bleiben und Forderungen aufzustellen, oder wird man irgendwann auch übers Regieren nachdenken müssen?

Auf unserem Parteitag im Juni haben wir entschieden, dass wir weiter mit anderen progressiven Kräften zusammenarbeiten müssen – Parteien und Bewegungen, die gegen das neoliberale Modell sind. Wir wollen eine breite Front unter dem Namen »Juntos por el Perú« (Gemeinsam für Peru, jW) aufbauen und mit diesem Bündnis 2021 an den Wahlen teilnehmen. Wir brauchen ein breiteres Spektrum, und deshalb organisieren wir gerade mehrere Treffen mit verschiedenen Akteuren. Wir mischen beispielsweise bei »Voces del Cambio« (Stimmen für den Wandel, jW) mit. Dort wird diskutiert und analysiert, es handelt sich aber nicht um eine gefestigte Organisation. Auch bei der »Asamblea Nacional de los Pueblos« werden wichtige Themen diskutiert.

Was sind die Gründe für die jüngsten Massenproteste, wenn doch die Wirtschaft angeblich brummt und im laufenden Jahr weiter wächst?

Im Mittelpunkt stand die Forderung nach Auflösung des Parlaments, nachdem eine Mehrheit der Abgeordneten Präsident Martín Vizcarra absetzen wollte. Sie hatten bereits das Misstrauensvotum gegen ihn vorbereitet und wollten die Mitglieder des Verfassungsgerichts mit ihnen gewogenen Leuten besetzen, um die wegen Korruption inhaftierte Chefin der konservativen und wirtschaftsliberalen Partei Fuerza Popular (Volkskraft, jW), Keiko Fujimori, die Tochter des ehemaligen Diktators Alberto Fujimori, auf freien Fuß zu setzen.

Gibt es jetzt vorgezogene Wahlen?

Erst wollte Vizcarra im kommenden Jahr, im April 2020, vorgezogene Wahlen abhalten lassen, aber er scheiterte aufgrund formaler Fehler. Nachdem er den Kongress aufgelöst hatte, kündigte der Präsident bereits für den 26. Januar Neuwahlen an. Da ist die Zeit für unser Wahlbündnis sehr knapp bemessen.

Der linke Frente Amplio steht Vizcarra sehr kritisch gegenüber. Wer ist im Recht? War es eine richtige Entscheidung des Präsidenten, das Parlament aufzulösen?

Ja natürlich, das war korrekt. Und ich würde auch nicht von politischen Parteien sprechen, sondern vielmehr von mafiösen Gruppierungen. Alle kämpfen gegeneinander und machen sich gegenseitig Vorhaltungen. Vizcarras Amtsvorgänger Pedro Pablo Kuczynski wird vorgeworfen, er habe sich während seiner Amtszeit als Wirtschaftsminister vom brasilianischen Odebrecht-Konzern bestechen lassen, um dem Unternehmen dann Aufträge zuzuschanzen. Und auch der amtierende Präsident scheint in den Korruptionsskandal involviert zu sein. Zusammen mit seinem Bruder besitzt er eine Baufirma, die große Aufträge erhielt, etwa den Bau der Carretera Transoceánica (deutsch: transozeanische Landstraße, jW), ein Projekt, bei dem Odebrecht die wichtigste Firma war. Es gibt aber noch keine Beweise gegen Vizcarra. In Peru ist die Korruption leider eine hartnäckige Plage.

Und was wird nun Ihrer Meinung nach passieren?

Die Bevölkerung fordert, dass alle sich zum Teufel scheren sollen, dass eine verfassunggebende Versammlung einberufen wird, um eine neue, demokratischere Charta zu erarbeiten. Daran wirken wir mit, aus diesem Grund haben wir die »Asamblea de los Pueblos« (Versammlung der Völker, jW) ins Leben gerufen.

Nimmt man die Berichte der deutschen Medien zur Kenntnis, dann stellt sich der Eindruck ein, die Menschen hätten den Präsidenten mit ihren Protesten unterstützt.

Carlos Marques/jW Luis Villanueva Carbajal (Berlin, 10.10.2019)

Das ist nur bedingt richtig. Denn das bedeutet noch lange nicht, dass man mit seiner sonstigen Politik einverstanden wäre. Das berühmte kleinere Übel, wenn man bedenkt, dass zwischen so manchem Politiker und den Drogenkartellen Geschäfte gemacht werden, bei denen etliche Millionen US-Dollars bewegt werden.

Welchen Einfluss haben ausländische Staaten und Gruppen im heutigen Peru?

Die USA hatten immer und haben immer noch einen sehr großen Einfluss. Washington betrachtet unseren Kontinent als seinen Hinterhof.

Wie wird sich das Verfassungsgericht verhalten, nachdem Vizcarra den Kongress suspendiert hat?

Nach unserer Einschätzung hat sich die Lage stabilisiert. Die Militärpolizei und die nationale Polizei haben sich am selben Tag auf die Seite des Präsidenten geschlagen. Aber auch die Wirtschaftsverbände haben einen Tag später erklärt, dass die Entscheidung der Kongressmehrheit, den Präsidenten abzusetzen, nicht verfassungsgemäß ist, und sich hinter die Regierung gestellt.

Das heißt, es gibt bald Parlamentswahlen, und der Präsident kann ganz normal weiterregieren?

Möglich, aber die sozialen Probleme bleiben weiterhin bestehen. Die Krise, die das Land erfasst hat, ist sehr tief und strukturell.

Wie wirkt sich der Rechtsruck in vielen Ländern Lateinamerikas auf Peru aus?

Viele lateinamerikanische Länder wurden lange von progressiven Regierungen geführt, die in der Regel zwar keine strukturellen Reformen durchführten, aber wenigstens soziale Programme verabschiedeten, die das Leben der Bevölkerung erleichterten, wie beispielsweise die Einführung von Grundrenten oder die Ausgabe von Lebensmittelmarken. Auf der Ebene der politischen und sozialen Bewegungen bestanden zwischen Peru und Venezuela oder Nicaragua immer gute Beziehungen, aber auf der offiziellen Ebene waren die Regierungen Perus immer an der Seite der USA. Vizcarra ist da keine Ausnahme, auch er hetzt gegen Venezuela.

Wie wirkt sich der Bürgerkrieg in Kolumbien auf Peru aus?

Wir sind überzeugt, dass die Entscheidung unserer kolumbianischen Genossen, zu den Waffen zurückzukehren, eine Konsequenz der systematischen Ermordung von Aktivisten und Guerilleros ist. Auch in Peru wird der Protest kriminalisiert. In einer Bergbauregion wie Tia María verteidigt die Polizei die Eigentümer gegen die Bevölkerung. Es handelt sich um große transnationale Firmen, die entsprechende Schürflizenzen haben. Alan García (1949–2019, jW) von der ehedem linken Partei APRA zum Beispiel warb in seiner zweiten Amtszeit als Präsident zwischen 2006 und 2011 um die Arbeiter, versprach, deren Rechte zu erweitern, die Löhne zu erhöhen, gegen die Wirtschaftselite zu kämpfen. Er brach diese Versprechen, darauf folgte eine große Protestwelle. Um den Protest niederzuringen, ließ er sich auf einen Deal mit der organisierten Kriminalität ein und setzte viele Verbrecher auf freien Fuß, die etliche Arbeiterführer, darunter auch Kommunisten, ermordeten.

Wenn das so ist, dann stellt sich die Frage, warum so viele Menschen Parteien wählen, die ihren eigentlichen Interessen feindlich gegenüberstehen.

Vieles, nicht alles hat mit dem Krieg der Medien zu tun. Die politischen und wirtschaftlichen Eliten kontrollieren die Medien. Die peruanische Bevölkerung wiederum erhält eine Bildung, die den vorrangigen Zweck hat, einzulullen. Im übrigen durften im Wahlkampf – diese Praxis ist inzwischen verboten – Geschenke verteilt werden, was einem Kauf von Stimmen gleichkommt – Klientelismus also.