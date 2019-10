EU-Gipfel billigt »Brexit«-Abkommen

Virginia Mayo/AP/dpa EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der Präsident des Europäischen Rates Donald Tusk und EU-Unterhändler Michel Barnier (vorne, l. nach r.) am Donnerstag in Brüssel

Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben das »Brexit«-Abkommen mit Großbritannien gebilligt. Das teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Donnerstag in Brüssel mit. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, die 27 Mitgliedsländer hätten die Einigung der EU-Verhandlungsführer mit dem britischen Premier Boris Johnson »einstimmig begrüßt«. Die Abgeordneten in London sollen am Samstag zu einer Sondersitzung zusammentreten. Auch die Zustimmung des EU-Parlaments ist noch nötig. (AFP/jW)