Russland testet Raketen

Moskau. Das russische Militär wollte seit dem gestrigen Dienstag verschiedene Raketen testen. 12.000 Soldaten sollen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau an der dreitägigen Übung beteiligt sein. Demnach sollen Marschflugkörper und ballistische Raketen von Militärstützpunkten in der Ostsee, im Schwarzen Meer, im Ochotskischen Meer am Pazifik und im Kaspischen Meer abgefeuert werden. Den Angaben nach sollen 213 Startrampen, 105 Flugzeuge, etwa 15 Schiffe und fünf U-Boote zum Einsatz kommen. (dpa/jW)