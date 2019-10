Damaskus schickt Truppen an Grenze

+ Update 10:37 +

(c) AP Türkische Angriffe auf nordsyrisch-kurdisches Territorium am 13. Oktober

Die syrische Regierung stationiert Truppen in der Grenzstadt Tel Tamer, die sich der »türkischen Aggression« entgegenstellen sollen. Die Soldaten seien bereits in Tel Tamer im Nordosten des Landes eingerückt, berichteten Staatsmedien am Montag.

Vorausgegangen war eine Verständigung zwischen der Regierung in Damaskus und dem von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG/YPJ geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDK). Ein führender Vertreter der syrischen Kurden sagte, die »vorläufige militärische Vereinbarung« sei begrenzt auf die Stationierung von Regierungstruppen entlang der Grenze zur Türkei. Syrische Soldaten würden in die Grenzstädte von Manbidsch bis Derik einziehen, sagte Badran Dschia Kurd der Nachrichtenagentur Reuters. Politische Fragen würden beide Seiten später diskutieren.

Unterdessen hat der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn vor der Möglichkeit gewarnt, dass der türkische Einmarsch in Nordsyrien die NATO-Staaten in den Krieg hineinzieht. »Für mich ist das ziemlich außerirdisch, was dort geschieht«, sagte Asselborn am Montag dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, »Radiowelt am Morgen«). Er verwies dabei auf die Vereinbarungen der syrischen Kurden mit der Regierung des syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad.

Der Außenminister Luxemburgs nannte den türkischen Feldzug »ein Verbrechen«. Die Türkei ist als NATO-Mitglied mit der BRD, den USA und anderen Staaten über einen Beistandspakt verbunden. »Stellen Sie sich vor, Syrien oder Alliierte von Syrien schlagen zurück und greifen die Türkei an«, sagte Asselborn. »Ich habe NATO-Mitglied gesagt, dann sage ich auch Artikel 5. Das heißt, der Beistandspakt besteht. Auf Deutsch heißt das, dass alle NATO-Länder, wenn die Türkei angegriffen würde, dann einspringen müssten, um der Türkei zu helfen. Darum sage ich außerirdisch.« (Reuters/dpa/jW)