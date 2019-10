jW

Zu jW vom 30.9.: »Großer Krach«

Der Autor analysiert Historisches, das aktuelle Bezüge zur modernen Ausbeutergesellschaft hat. Ihre Mechanismen waren und sind der Nährboden für reaktionäre und faschistische Entwicklungen. In diesem Zusammenhang geht er darauf ein, dass SPD, KPD und die Gewerkschaften durch ihre Politik in der Weimarer Republik keine ernsthafte Barriere gegen den Faschismus bildeten. Dazu gehöre auch die Denunziation der SPD als »sozialfaschistisch« durch die KPD. In keinem anderen Beitrag der letzten Zeit zur Novemberrevolution 1918 und zur Geschichte der KPD fehlt der Hinweis auf den politischen Schaden dieser These (selbstverständlich auch nicht in der »Erklärung der Historischen Kommission der Partei Die Linke« vom 18.9.2018). Der Autor verweist dabei auf den »Blutmai 1929«, der hier »scheinbar« der These eine Legitimation erteile. Ursachen für das Entstehen dieser These nennt auch er nicht. Sollten die verbliebenen marxistischen Historiker nicht doch einmal die Wurzeln dieses Fehlers der KPD-Führung bloßlegen – der historischen Gerechtigkeit wegen? Ich denke dabei an die Niederschlagung der Novemberrevolution, an die Aufgabe ihrer ursprünglichen sozialen Ziele, an die Liquidierung der Bayerischen und Bremer Räterepublik, an die »Reichsexekution« gegen die linke sächsische Landesregierung 1923, an die Ermordung von Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und anderen. Repräsentanten in diesem Zusammenhang waren zum Beispiel Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann, Gustav Noske, Karl Zörgiebel (alle SPD). Dass der sozialdemokratische Vorwärts Kommunisten als »rotlackierte Faschisten« bezeichnete, sei am Rande erwähnt. Weitere Vorwürfe an die KPD als »bolschewistisch« und »stalinistisch« waren üblich. Kommunisten wird nichts verziehen – frei nach Herbert Wehner.

Eberhard Butter, per E-Mail

System ändern

Zu jW vom 5./6.10.: »›Die Ergebnisse sollten ein Weckruf sein‹«

(…) Kaum ein Begriff in der vom Kapitalismus beherrschten Welt vermag soviel Hoffnungen und Erwartungen zu erwecken wie der Ruf nach »Demokratie«. (…) Dabei tut man so, als würde die »Demokratie« im Lande allein mit einer »Wahl« von Vertretern verschiedener Parteien voll verwirklicht. Es liegt aber auf der Hand, dass die Wirtschaft der eigentliche ökonomische Machtfaktor im Staate ist und mit ihr und durch sie das Geld regiert. (…) Vor den Werktoren macht die heiliggesprochene »Demokratie« Halt. (…) Wenn richtig ist, dass inzwischen die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung über zwei Drittel des Volksvermögens verfügen, während sich die ärmere Hälfte der Bevölkerung mit lediglich 2,3 Prozent des Volksvermögens begnügen muss, ist das ein Warnsignal. Es weist auf eine totale gesellschaftliche Schieflage hin und stellt eine bedenkliche Zukunft in Aussicht. (…) Darin spiegelt sich der Grundgegensatz unserer Zeit wider: gesellschaftliche Produktion durch die Werktätigen und privatkapitalistische Aneignung durch die Eigentümer der Produktionsmittel. (…) Eine Überwindung dieses Gegensatzes wäre nur durch die Überwindung des kapitalistischen Systems möglich. Statt dessen wird aber eine »Demokratie« in einem sogenannten Mehrparteiensystem angeboten, (…) als könne eine der Parteien immer günstigere Lebensbedingungen als die andere schaffen. In Wirklichkeit treten alle Parteien für das gleiche kapitalistische Gesellschaftssystem ein, ohne es ändern zu wollen. (…) Mit aller Nachdrücklichkeit sollte bewusst gemacht werden, dass alle Probleme und Widersprüche und die sich daraus ergebenden finsteren Zukunftsvisionen auf das bestehende kapitalistische System zurückzuführen sind. Im Rahmen gesellschaftspolitischer Erörterungen sollte daher nichts wichtiger sein, als die in der bürgerlichen Welt üblichen gesellschaftlichen Begriffe wie Demokratie, Freiheit oder Gerechtigkeit zu entschleiern.

Dr. jur. Heinz Günther, per E-Mail

Nie wieder!

Zu jW vom 11.10.: »Gekippt«

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Wort »Nie wieder« in den Mund genommen, als er sich zu dem Anschlagsversuch vom 9. Oktober auf die jüdische Gemeinde in Halle äußerte. (…) Dieses »Nie wieder« war aber unvollständig und unehrlich. (…) Der Bundespräsident sollte vor Scham im Boden versinken, wenn es um das Thema Rüstung geht. Wurde doch (…) eine Steigerung der deutschen Rüstungsausgaben auf die Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zugesichert (…). Ein Sozialdemokrat soll mal erklären, in welcher sachlichen Beziehung Rüstungsausgaben zum BIP stehen. Als ob die Wirtschaftskraft den Verteidigungsbedarf generieren würde. Aber für Studenten wurde jahrelang am Stück keine BAföG-Erhöhung gewährt. Eine Orientierung von Sozialausgaben am BIP hätte sicherlich Sinn. Aber doch nicht des Bedarfs an Kanonen, Flugzeugen, Raketen und Panzern. (…)

Renato Lorenz, per E-Mail

Ideale verraten

Zu jW vom 17.10.: »Eine hartleibige Geschichte«

Unglaublich, was zu Peter Handke verbreitet wird. Warum wurde dieser Krieg gegen Serbien geführt? Er wurde geführt, weil nach dem Ende des Ost-West-Konflikts (…) der Weg frei war, die Karten neu zu mischen. Er wurde geführt, weil Deutschland seinen Rang unter den Mächten neu finden und definieren wollte. Dieser Krieg konnte nur geführt werden mit der Zustimmung breiter Bevölkerungskreise. Ein Propagandafeuerwerk aus Greuelmärchen, unsäglichen Hitler-Milosevic- und Srebrenica-Auschwitz-Vergleichen, aus Menschenrechts-, Selbstbestimmungs- und Humanitätsforderungen führte zum Erfolg. Bis weit ins linke Spektrum erfuhr dieser Krieg Zustimmung. Er galt als »moralisch« und nicht mit schnödem materiellen Interesse belastet. Dieser Krieg konnte nur geführt werden, weil eine neue Generation von Politikern die Hoffnungen und Ideale ihrer Jugend hinter sich gelassen (…) hatte. Nicht verzichten wollten und konnten sie auf bewährte Mittel imperialistischer deutscher Außenpolitik.

Siegfried Späth für die Ulmer Freidenker