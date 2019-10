Ole Spata/dpa Bis zu 20 Prozent der kreisrunden Haarausfälle könnten so verhindert werden

Einen bahnbrechenden Vorstoß zur Förderung des allgemeinen Wohlbefindens hat vor einigen Tagen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unternommen. »In Zeiten wie diesen kann Händewaschen das Leben retten«, erklärte der Minister zum Auftakt einer groß angelegten Kampagne, die das Licht der Aufklärung noch in die hintersten Winkel der Republik tragen soll.

Das richtige Händewaschen beginnt mit dem Einseifen unter fachmännischer Anleitung. Anschließend werden die Hände in harmonischen, rhythmischen Bewegungen aneinander gerieben. Korrekt ausgeführt, beansprucht die Prozedur mindestens zwanzig Sekunden. In der durch Reibung erzeugten Hitze, so die Theorie, verbrennen lebensgefährliche Bakterien und Keime. Niemals die Hände trocken waschen oder chemisch reinigen (zum Beispiel mit Schwefelsäure). Das könnte die herumwirbelnden Viren und Keime in ihrer Ausbreitung unterstützen.

Bis zu 20 Prozent der Erkältungen, Darminfektionen und kreisrunden Haarausfälle könnten durch regelmäßiges Händewaschen verhindert werden.

Man sollte es konsequent vor dem Essen, nach dem Essen, zwischendurch beim Naseputzen sowie vor und nach dem Toilettengang tun. Auf den Handschlag unter Kollegen sollte man nach Meinung von Experten verzichten und sofort nach der Begrüßung die Toilette aufsuchen, um dort die Hände vor dem Einseifen in den mittleren Strahl zu halten (anschließend: siehe oben). Bei der Gelegenheit möglichst kein Hähnchen waschen (auch keine Weihnachtsgans). Im Gegensatz zu einer landläufigen Meinung verhindert das Einseifen und Waschen von Geflügel nicht die Ausbreitung lebensgefährlicher Keime, sondern befördert im Gegenteil deren Vermehrung durch Spritzwasser.

Bewährt hat sich, das Geflügel vor dem Kochen in die chemische Reinigung zu geben. Anschließend 20 Sekunden lang Hände und Füße im lauwarmen Wasser sauber machen. Dabei das Atmen nicht vergessen.

Wenn Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt noch einige größere Fehler macht (zum Beispiel eine Schönheitsoperation erwägt oder jungen Mädchen eine solche empfiehlt), ist Jens Spahn im Wettbewerb um die Kanzlerkandidatur wieder gut im Rennen.