Macht die Post montags bald blau?

Oliver Berg/dpa Aus für Montagszustellung? Vor Reform des Postgesetzes streiten Parteien um »Eckpunktepapier«

Berlin. Sollen die Briefkästen montags leer bleiben dürfen? Ein »Eckpunktepapier« des Bundeswirtschaftsministeriums zur Reform des Postgesetzes stellt die Frage, beantwortet sie aber nicht. Ein Gesetzentwurf soll bis Jahresende fertig werden.

Ja, sagt die FDP, fordert aber zusätzliche Austragungen sonnabends. Nein, heißt es von SPD, AfD, Grünen und Linkspartei. Pascal Meiser (Die Linke) verweist darauf, dass gerade erst eine saftige Portoerhöhung genehmigt worden sei und dass die Beschwerden über die Post anstiegen. Es sei völlig unangemessen, der Post das Geschäft zu erleichtern.

Joachim Pfeiffer (CDU) bleibt vage: Es sei zu bedenken, dass man in Deutschland schärfere Zustellpflichten habe als in anderen EU-Staaten. Es müsse geprüft werden, »ob das noch zeitgemäß ist«.

Und der Briefverkehr mit Gerichten, wo die Papierform gesetzlich vorgeschrieben ist? Davon ist in dem Eckpunktepapier keine Rede, ebensowenig davon, wie Tageszeitungen in Gebieten zugestellt werden können, in denen keine Frühzustellung möglich ist.

Für die Deutsche Post AG gilt die Montagszustellung als unwirtschaftlich, weil da fast nur Privatpost ankommt. Die macht 13 Prozent der Gesamtmenge aus. (dpa/jW)