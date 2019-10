Rechter Aufmarsch in Rom

Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa »Stoppt die Invasion«: Auch rassistische Parolen gegen Einwanderer waren am Sonnabend auf der rechten Demonstration in Rom zu sehen

Mehrere zehntausend Faschisten und andere Rechte haben sich am Samstag in Rom auf der Piazza San Giovanni zusammengerottet, um den Sturz der Regierungskoalition der »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S) mit der Demokratischen Partei (PD) um den parteilosen Premier Giuseppe Conte zu fordern. Aufgerufen hatte der frühere Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini von der rassistischen Lega-Partei, gekommen waren auch Anhänger der Forza Italia (FI) des früheren Regierungschefs Silvio Ber­lusconi und der faschistischen »Brüder Italiens« (FdI) von Giorgia Meloni. Bei Neuwahlen will Salvini mit ihnen eine Allianz bilden.

Als erste waren um 13 Uhr auf dem Platz unter der päpstlichen Basilika die als Sturmtrupps der Lega bekannten Faschisten der »Casa Pound« eingetroffen, die in der Vergangenheit Sinti und Roma mit der Drohung »Wir werden euch verbrennen und töten« aus ihren Unterkünften vertrieben hatten. Jetzt grölten sie, die Regierung »davonjagen« zu wollen. Plakate verkündeten »Niemals Sozialdemokraten« und »Niemals Fünf Sterne«, in Sprechchören wurden Neuwahlen gefordert und Premier Conte als »Hanswurst« beschimpft. Polizei und Sicherheitskräfte hatten den Platz mit einem großen Aufgebot abgesichert. Während Salvini von 200.000 Teilnehmern aus ganz Italien sprach, schätzte die Polizei ihre Zahl nach Angaben der Nachrichtenagentur ANSA auf etwa 50.000.

Die Attacken richteten sich gegen eine Regierung, die nach nur eineinhalb Monaten Amtszeit bereits zerstritten ist. M5S-Führer Luigi Di Maio ist gegen die von PD-Chef Nicola Zinga­retti angestrebte linke Ausrichtung der Regierung und liebäugelt mit dem früheren PD- und Regierungschef Matteo Renzi, der seine bisherige Partei verlassen hat und dabei ist, eine neue Organisation unter dem Namen »Viva Italia« zu gründen. Schon als Premier und PD-Chef hatte Renzi mit Berlusconi kollaboriert und wollte mit ihm sogar eine gemeinsame Regierung bilden.