CSU-Parteitag: Watsche für Söder

München. CSU-Chef Markus Söder hat die erste empfindliche Schlappe seiner bislang neunmonatigen Amtszeit hinnehmen müssen. Mit unerwartet heftigem Widerstand bremste der CSU-Parteitag am Sonnabend in München Söders innerparteilichen Reformkurs: Er verhinderte die Einführung einer verpflichtenden Frauenquote in den CSU-Kreisvorständen. Nach einer hitzigen Debatte gelang es Söder und der CSU-Spitze erst mit einem Kompromissvorschlag quasi in letzter Minute, eine drohende komplette Pleite abzuwenden: Die Quote soll nun angestrebt werden, aber keine Pflicht sein. Zu Beginn des Parteitags war Söder mit 91,3 Prozent im Amt bestätigt worden. (dpa/jW)