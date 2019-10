Großübung: Polizei bittet Bundeswehr um »Hilfe«

Stetten am kalten Markt. Bei einer großangelegten Übung in Baden-Württemberg haben Polizei und Bundeswehr den gemeinsamen »Antiterrorkampf« geprobt. Die Einsatzkräfte führten am Sonnabend ein Szenario durch, bei dem ein Anschlag in der Konstanzer Fußgängerzone mit einer Autobombe, mehreren schwer bewaffneten Terroristen und Dutzenden Toten simuliert wurde. Das Szenario war am Freitag in einer Stabsrahmenübung hinter verschlossenen Türen durchgespielt worden. Am Sonnabend wurde in der Praxis und vor Publikum der Ernstfall geübt. Die Polizei war dem Szenario zufolge so überlastet, dass sie die »Hilfe« der Bundeswehr anfordern musste. (dpa/jW)