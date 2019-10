Johnson schreibt Briefe

UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS Der britische Premierminister Boris Johnson am Sonnabend während der Parlamentsdebatte im Unterhaus in London

Am Samstag hat das britische Unterhaus getagt, und herausgekommen ist eine weitere Verschiebung des »Brexit«. Eine knappe Mehrheit von 16 Abgeordneten stimmte für einen Antrag, welcher die Abstimmung über den in der vergangenen Woche zwischen Großbritannien und der EU ausgehandelten Entwurf eines Austrittsvertrages erst dann ermöglicht, wenn eine Verschiebung des Austrittstermins beschlossen worden ist. Auch die zehn Abgeordneten der unionistischen DUP aus Nordirland stimmten für diesen Antrag und gegen die Regierung.

Premierminister Boris Johnson reichte daraufhin in der Nacht zu Sonntag in Brüssel einen formlosen Antrag auf Verschiebung des »Brexit«-Termins bis zum 31. Januar 2020 ein. Dem fügte er einen persönlichen Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk bei, in welchem er die Entscheidung des Unterhauses kritisierte und die EU aufrief, den Antrag abzulehnen: »Es ist meine Auffassung, dass eine weitere Verschiebung sowohl für Großbritannien als auch unsere Partner in der EU schädlich wäre. Wir müssen diesen Prozess zu einem Ende führen, damit wir die nächste Phase einleiten können.«

Die Reaktionen aus der EU auf diesen Brief waren gemischt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) scheint eine Verschiebung zu befürworten. Damit es zu einer solchen kommt, müssten aber alle EU-Mitgliedsstaaten dem Antrag aus London zustimmen – das scheint derzeit nicht gesichert. So soll sich der französische Präsident Emmanuel Macron nach Angaben der britischen Sonntagszeitung Sunday Telegraph gegen eine Verschiebung ausgesprochen haben, sein irischer Amtskollege Leo Varadkar ebenfalls.

Die britische Regierung plant, in dieser Woche einen Gesetzentwurf für den EU-Austritt in das Unterhaus einzubringen. Außerdem möchte Johnson noch einmal über den Deal mit der EU abstimmen lassen. Fraglich ist, ob Unterhauspräsident und »Speaker« John Bercow diese Anträge zulassen wird.

Die Schottische Nationalpartei SNP hat derweil einen Misstrauensantrag gegen das Kabinett angekündigt. Der SNP-Fraktionsvorsitzende im Unterhaus, Ian Blackford, sagte am Sonntag der BBC: »Wenn wir ein zweites EU-Referendum durchführen wollen, brauchen wir auch eine Regierung, die dies unterstützt. Deshalb brauchen wir Neuwahlen.« Das ist ein deutliches Si­gnal an die oppositionelle Labour-Partei, welche sich in den vergangenen Tagen zu einer offenen »Remain«-Position bekannt hatte.