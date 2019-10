Chinas Wachstum erreicht neues Tief

Peking. Chinas Wirtschaftswachstum ist auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahrzehnten gefallen. Im dritten Quartal legte die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt um 6,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie das Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte. Immerhin ist es damit doppelt so hoch wie das globale Wirtschaftswachstum für das Jahr 2019. Als Ursachen nannten Experten den Handelskrieg der USA mit China und die daraus folgende Verunsicherung von Investoren. Das Wachstum für die drei Quartale zusammen liegt mit 6,2 Prozent jedoch weiterhin im Zielbereich der Regierung für das Gesamtjahr von »6,0 bis 6,5 Prozent«. (dpa/jW)