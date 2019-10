Es ist nicht alles Gold

POLAND OUT/dpa EU-Ratsvorsitzender Donald Tusk scheint gewusst zu haben, dass es sich bei »Amber Gold« um Betrug handelt

Mit der Urteilsverkündung ist am Mittwoch nach über drei Jahren der Prozess um die Pleite der Investmentfirma »Amber Gold« vor dem Bezirksgericht in Gdansk zu Ende gegangen. Die beiden Angeklagten, der ehemalige Eigentümer Marcin Plichta und seine Ehefrau Katarzyna, erhielten 15 bzw. zwölfeinhalb Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte je 25 Jahre Haft beantragt, die Verteidigung Freispruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Verteidigung kündigte Revision an, auch die Staatsanwaltschaft schließt dies nicht aus. Die Vorsitzende Richterin erklärte, sie sei mit dem Strafmaß bereits an die Obergrenze des für Finanzdelikte Üblichen gegangen. 25 Jahre bekäme man gewöhnlich für Mord ohne besondere Grausamkeit.

Amber Gold (»Bernsteingold«) war eine Firma, die der wegen Betrugs mehrfach vorbestrafte Marcin Plichta 2009 ins Leben rief und bis zu ihrer Insolvenz 2012 betrieb. Laut Werbung bot sie Investitionen in Gold, Silber und Platin an und versprach weit überdurchschnittliche Verzinsungen von bis zu 16 Prozent – für Leute, die sich mit Investments auch nur ein bisschen auskennen, ein unmittelbarer Widerspruch. Denn Gold ist zwar wertbeständig gegenüber Kreditgeld, bringt aber keine Zinsen, sondern »lebt« von seiner eigenen Wertentwicklung grob gesagt gegenläufig zur Inflation sowie von Krisenängsten mancher Anleger. Da konnte also etwas nicht stimmen, das war von Anfang an klar. Etwa 18.000 Kleinanleger fielen trotzdem auf die Werbung herein und trugen teilweise ihre sämtlichen Ersparnisse in die Geschäftsstellen der Schwindelfirma.

Insgesamt kassierte Plichta über »Amber Gold« gut 850 Millionen Zloty (knapp 200 Millionen EUR). Nur wenige Anleger werden etwas von ihrem Geld wiedersehen. Der Konkursverwalter nannte maximal zehn Prozent der Einlagen als Betrag, der aus dem Restvermögen des Unternehmens zu realisieren sein würde, und dies nur für einen Teil der Geschädigten. Denn privilegiert sind Forderungen des Finanzamts und der Sozialversicherung, außerdem die von Kunden, die sich zur Sicherung ihrer Einlagen Hypotheken auf Immobilien von »Amber Gold« hätten einräumen lassen. Bekanntlich nicht gerade üblich für Kleinanleger - was aber zeigt, dass unter den Kunden von des Finanzdienstleistungsunternehmens auch spekulative Investoren waren, die sich über das Risiko im klaren waren.

Das Gericht hielt es für erwiesen, dass die Angeklagten ihre Kunden in großem Stil hinters Licht führten, um sich ein luxuriöses Leben zu ermöglichen. Wo das bei »Amber Gold« angelegte Geld der Kunden geblieben ist, vermochte weder das Gericht noch ein 2016 eingerichteter Untersuchungsausschuss des polnischen Parlaments zu klären. Letzterer verhörte mehrere hundert Zeugen, darunter den ehemaligen Ministerpräsidenten und heutigen EU-Ratsvorsitzenden Donald Tusk. Unstrittig ist, dass Plichta einige Hundert Millionen Zloty »verbrannte«, als er die Billigfluglinie OLT kaufte und nach weniger als einem Jahr insolvent melden musste. Das erklärt aber den Verlust maximal der Hälfte des eingezahlten Geldes. Die politische Stoßrichtung des Ausschusses war, die von Tusk geleitete Vorgängerregierung einer direkten oder wenigstens politischen Mitverantwortung zu bezichtigen.

Das gelang nach Ansicht polnischer Kommentatoren nicht. So wurde zwar klar, dass Marcin Plichta wegen seiner Vorstrafen eigentlich keine Tätigkeit im Finanzsektor hätte ausüben dürfen. Doch die für die Genehmigung der Eröffnung von »Amber Gold« zuständige Behörde hatte keinen Zugriff auf das Strafregister und konnte deshalb nicht nachprüfen, ob die Angaben Plichtas, er sei nicht vorbestraft, zutrafen. Es wurde allerdings nicht nachgewiesen, dass dies Vorsatz von seiten der damaligen Regierungspartei speziell zugunsten Plichtas gewesen sei. Die Ermittlungen deuteten eher auf allgemeines politisches Desinteresse, um vielversprechenden Geschäftsideen nicht im Wege zu stehen. Erste Hinweise, dass etwas mit »Amber Gold« nicht stimmen könne, leitete die Kommission für Finanzaufsicht schon 2010 an die Staatsanwaltschaft weiter, aber die dort zuständige Beamtin tat offenbar über Jahre kaum etwas. Im Untersuchungsausschuss sagte sie 2016, die Komplexität der Vorgänge habe sie überfordert. Ihre Reaktionen bei der im Fernsehen übertragenen Vernehmung empfanden viele Kommentatoren geradezu als mitleiderregend; ihre fachlichen Kompetenzen wurden bezweifelt. Die Hinweise von 2010 jedenfalls blieben unbeachtet, und Plichta konnte weitermachen.

Unstrittig scheint zu sein, dass Donald Tusk Informationen hatte, dass es bei »Amber Gold« nicht mit rechten Dingen zuging. Denn er warnte seinen Sohn davor, für eine Tochtergesellschaft des Plichta-Imperiums zu arbeiten. Allerdings erklärte er im Ausschuss, es sei nicht seine Aufgabe als Ministerpräsident gewesen, sich um Einzelheiten der Vorwürfe zu kümmern. Skandal hin oder her, Hauptsache, es bleibt nichts an einem selbst hängen.