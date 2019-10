Neue Mitglieder im UN-Menschenrechtsrat

New York. Die UN-Vollversammlung hat am Donnerstag (Ortszeit) 14 neue Mitglieder in den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gewählt. Dem Gremium gehören Abgesandte von insgesamt 47 Staaten an, die von der UN-Vollversammlung für je drei Jahre gewählt werden. Er tagt dreimal im Jahr in Genf, für insgesamt mindestens zehn Wochen. Zu den neu im Rat vertretenen Ländern gehören Deutschland, Venezuela, Brasilien, Indonesien, Libyen und der Sudan. (dpa/jW)