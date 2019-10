Zypern: Immer mehr Flüchtlinge

Nikosia. Immer mehr Menschen aus dem Nahen Osten und der Türkei erreichen Zypern. Allein in den ersten neun Monaten des Jahres wurden nach Polizeiangaben knapp 9.000 Migranten auf der Touristeninsel registriert. 2016 waren es nur 2.936 gewesen; 2017 stieg die Zahl auf 4.582 und 2018 auf 7.761. Das berichtete die zyprische Zeitung Phileleftheros am Freitag unter Berufung auf das Innenministerium. In der zur EU gehörenden Inselrepublik mit rund 850.000 Einwohnern leben zur Zeit mehr als 20.000 Flüchtlinge, deren Status nicht geklärt ist. Die Aufnahmelager sind laut Medien überfüllt. (dpa/jW)