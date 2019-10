US-Energieminister tritt zurück

Washington. US-Energieminister James Richard Perry will zum Jahresende von seinem Posten zurücktreten. Das kündigte Staatschef Donald Trump am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Besuch im Bundesstaat Texas an. Er sagte, ein Nachfolger werde bald benannt. Perry habe ihm schon vor einigen Monaten gesagt, dass er für die Zukunft andere Pläne habe. Der Rückzug komme also nicht überraschend.

Der 69jährige war im Zusammenhang mit der Ukraine-Affäre in die Schlagzeilen geraten. Trump hatte nach US-Medienberichten in einer internen Runde mit Republikanern erklärt, Perry habe ihn zu jenem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij gedrängt, das im Zentrum der Affäre steht. (dpa/jW)