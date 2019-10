Trumps Stabschef sorgt für Verwirrung

Washington. In der Ukraine-Affäre um möglichen Machtmissbrauch durch US-Präsident Donald Trump hat dessen geschäftsführender Stabschef, John Michael Mulvaney, das Weiße Haus in Erklärungsnot gebracht. Trump habe eine geplante Auszahlung von Militärhilfen an die Ukraine auch wegen angeblicher Vorkommnisse im Umfeld der US-Präsidentenwahl 2016 zurückhalten wollen, erklärte Mulvaney am Donnerstag (Ortszeit) in Washington. Seine Aussage legt nahe, dass parteipolitische Gründe hinter der Entscheidung standen, knapp 400 Millionen US-Dollar für das osteuropäische Land zu blockieren. Die Demokraten sehen ihren Verdacht bestätigt, dass die Militärhilfe als Druckmittel eingesetzt wurde. (dpa/jW)