Skisportlerglück

Laupheim. Der dreifache Skisprungweltmeister Markus Eisenbichler ist zum deutschen »Skisportler des Jahres« gewählt worden. Der 28jährige aus Bayern setzte sich in der Abstimmung aller Kaderathleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) durch, wie der Verband am Donnerstag bekanntgab. Eisenbichler hatte in Seefeld und Innsbruck in diesem Februar Gold im Einzel von der Großschanze sowie den WM-Titel in Mixed und Teamwettbewerb erobert. (dpa/jW)