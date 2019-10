Polen: Proteste gegen Strafen für Sexualkunde

Warschau. Tausende Polen sind aus Protest gegen ein Gesetzesvorhaben auf die Straße gegangen, nach dem Lehrer für Sexualkundeunterricht an Schulen mit bis zu drei Jahre Haft bestraft werden könnten. Nicht nur bei einer Großdemonstration in Warschau, sondern auch in anderen Städten des Landes machten die Menschen am Mittwoch abend ihrem Unmut Luft. Weitere Protestaktionen in den kommenden Tagen sollen folgen. (dpa/jW)