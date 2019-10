Erneut Störung in Hongkongs Stadtparlament

Hongkong. In Hongkongs Stadtparlament ist es am Donnerstag erneut zu Störungen von separatistischen Abgeordneten gekommen. Die Regierungschefin der chinesischen Sonderverwaltungsregion, Carrie Lam, hatte zuvor Fragen zu ihrer Regierungserklärung vom Mittwoch zu beantworten. Die Separatisten störten den Ablauf mit lauten Zwischenrufen und wurden schließlich vom Sicherheitspersonal einzeln aus dem Saal geführt. In der Regierungserklärung hatte Lam unter anderem Pläne zur Bekämpfung der Wohnungsknappheit und staatliche Subventionen angekündigt. (AFP/jW)