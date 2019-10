Einigung auf »Brexit«-Abkommen

Yves Herman/REUTERS »We have a deal«: Großbritanniens Premier Boris Johnson (l.) und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Donnerstag in Brüssel

Die »Brexit«-Verhandlungsteams Großbritanniens und der Europäischen Union haben am Donnerstag vormittag einen neuen Entwurf für einen Austrittsvertrag verkündet. Dieser muss nun von allen EU-Mitgliedsstaaten sowie dem britischen Parlament gebilligt werden, bevor er gültig werden kann. Am Samstag wird das britische Unterhaus in der Frage beraten.

Der neue Vertragsentwurf beinhaltet, dass Nordirland für eine bis Ende 2020 geltende Übergangsperiode Teil sowohl der europäischen als auch der britischen Zollunion werden soll. Güter, die zwischen der britischen Region und dem Rest Großbritanniens gehandelt werden, sollen nach britischem Recht abgewickelt werden. Für den Handel zwischen Nordirland und der EU soll EU-Recht angewendet werden.

Für die Abwicklung nötige Kontrollen sollen auf dem Boden der britischen Hauptinsel stattfinden. So soll die irische Insel vor Grenzkontrollen insbesondere zwischen dem Norden und dem Süden bewahrt werden. Vier Jahre nach Ende der Übergangsperiode erhält das nordirische Regionalparlament ein Stimmrecht darüber, welches Arrangement es bevorzugt. London erhält schon während der Übergangsperiode die Möglichkeit, Freihandelsabkommen mit Drittstaaten auszuhandeln.

Ob die Regierung von Premierminister Boris Johnson diesen Entwurf durch das Parlament bringt, ist fraglich. Einerseits rufen Befürworter eines »harten Brexit« – wie zum Beispiel der konservative Abgeordnete Jacob Rees-Mogg – dazu auf, am Samstag für den Entwurf zu stimmen. Andererseits hat die nordirisch-unionistische DUP-Partei angekündigt, dagegen zu stimmen. Die im Entwurf enthaltenen Vorschläge seien nicht vorteilhaft für das wirtschaftliche Wohlergehen Nordirlands, so die Partei am Mittwoch nachmittag.

Auch die oppositionelle Labour-Partei wird den Entwurf nicht unterstützen. Dieser sei »schlimmer als der von Theresa May ausgehandelte Vertrag«, so Parteichef Jeremy Corbyn am Mittwoch via Twitter. Schon am Vormittag hatte Labour angekündigt, am Samstag auf jeden Fall für ein zweites EU-Referendum stimmen zu wollen.