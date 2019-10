Noch mehr Ruhm

Maler Neo Rauch und Opernsänger René Pape gehören in diesem Jahr zu den Gewinnern des Europäischen Kulturpreises »Taurus«. Bei einer Gala in der Wiener Staatsoper werde die undotierte Auszeichnung am kommenden Sonntag überreicht, teilte das Europäische Kulturforum mit Sitz in Dresden am Dienstag mit. Geehrt werden unter anderen auch der italienische Filmstar Sophia Loren, Designerin Vivienne Westwood, der Komponist und Mäzen Gordon Getty (USA) und die Umweltinitiative »R20 Austrian World Summit«, die von Arnold Schwarzenegger mitbegründet wurde. Der Preis soll herausragende Leistungen von Kulturschaffenden würdigen. (dpa/jW)