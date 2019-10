Der Schauspieler Dieter Jaßlauk ist tot. Er sei vergangene Woche im Alter von 85 Jahren gestorben, teilte das Schauspiel Leipzig am Dienstag mit. Der gebürtige Dresdner habe mehr als 40 Jahre lang auf der Bühne des Leipziger Theaters gestanden. Von 1978 bis 2007 gehörte er fest zum Ensemble, spielte danach weiterhin als Gast. Zuletzt sei er in der Spielzeit 2017/2018 in der Inszenierung von »Peer Gynt« zu sehen gewesen. Im Jahr 2008 feierte Jaßlauk fünfzigjähriges Bühnenjubiläum, hatte aber auch einige TV-Auftritte. In der Krimireihe »Tatort« zum Beispiel war er jahrelang als Nebendarsteller zu sehen. Er spielte beim Leipziger Ermittlerteam die Figur des Herrn Schmitz, Pensionswirt von Hauptkommissar Andreas Keppler (Martin Wuttke). (dpa/jW)