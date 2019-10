Italien will Zahlungen besser verfolgen können

Rom. In Italien soll es künftig günstiger werden, per Karte oder Handy zu bezahlen als in bar. Dies sieht eine Bestimmung im neuen Haushaltsentwurf vor, mit der die Regierung den Gebrauch des Bargelds einschränken will. Geplant ist demnach ein »Superbonus«, der an Verbraucher ausgeschüttet würde, die mit »nachverfolgbaren«, also elektronischen, Zahlungsmitteln einkaufen. Zudem sind Sanktionen gegen Geschäfte vorgesehen, die sich der Kartenzahlung verweigern. (dpa/jW)