Überschuss der EU im Handel mit USA wächst

Brüssel. Der Exportüberschuss der EU im Handel mit den USA wird immer größer. So übertraf die Ausfuhr von Waren in die Vereinigten Staaten die Einfuhren von dort in den ersten acht Monaten dieses Jahres um rund 103 Milliarden Euro, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum betrug der Überschuss nur 91 Milliarden Euro. US-Präsident Donald Trump hat das Defizit seines Landes im Warenaustausch mit der EU wiederholt angeprangert und mit Strafzöllen auf europäische Autos gedroht. (Reuters/jW)