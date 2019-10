OSZE: Waffenruhe im Donbass verletzt

Minsk. Die Waffenruhe im Donbass wird nach Angaben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) immer häufiger verletzt. »Ich bedauere zu sagen, dass ich keine positive Bewertung für die Einhaltung des Waffenstillstands geben kann«, teilte OSZE-Unterhändler Martin Sajdik in der Nacht zu Mittwoch in Minsk mit. Die OSZE hatte sich dort mit Vertretern der Ukraine, Russlands und der »Volksrepubliken« zu Gesprächen über die Sicherheitslage im Kriegsgebiet getroffen. (dpa/jW)