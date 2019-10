176 Gerettete können in Italien an Land

Marseille. Italien lässt 176 vom Rettungsschiff »Ocean Viking« im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge an Land. Die italienischen Behörden würden die Flüchtlinge am Hafen von Tarent von Bord gehen lassen, erklärte die Hilfsorganisation »SOS Méditerranée«, die das Schiff gemeinsam mit »Ärzte ohne Grenzen« betreibt, am Montag abend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die »Ocean Viking« hatte die Flüchtlinge am Wochenende im Mittelmeer aufgenommen. (AFP/jW)