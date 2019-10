Merkel will EU-Gespräche mit Balkanstaaten

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird nach Regierungsangaben beim EU-Gipfeltreffen auf die Eröffnung von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien bestehen. Nach der erneuten französischen Ablehnung bei den Beratungen der EU-Europaminister am Dienstag kündigte ein Regierungsvertreter in Berlin an, die Kanzlerin werde das Thema am Mittwoch in ihrem Gespräch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beim sogenannten deutsch-französischen Ministerrat, einem Treffen beider Kabinette, ansprechen. Sei das nicht erfolgreich, werde Merkel dies auch auf dem EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel vorbringen. Es gehe um eine »entscheidende strategische Frage« für die EU. Ein Vertreter des französischen Präsidenten hatte am Dienstag in Brüssel erklärt: »Diese Länder werden eines Tages Mitglieder der EU sein, aber es ist zu früh«. (Reuters/jW)