EU: Konflikt um Pommes frites mit Kolumbien

Brüssel. Wegen kolumbianischer Zölle auf Tiefkühl-Pommes-frites aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden will die EU-Kommission Beschwerde bei der Welthandelsorganisation einlegen. Dies kündigte Handelskommissarin Cecilia Malmström am Montag in Brüssel an. Die Antidumpingzölle des südamerikanischen Landes seien völlig ungerechtfertigt und schadeten den EU-Herstellern, so Malmström. Ziel sei ein Schlichtungsverfahren. (dpa/jW)