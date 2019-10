Brüssel für weitere Türkei-Sanktionen

Luxemburg. Unabhängig von der türkischen Invasion Syriens haben die EU-Staaten den Weg für Sanktionen gegen Ankara wegen Erdgasbohrungen vor der Küste Zyperns geebnet. Die Außenminister gaben am Montag bei ihrem Treffen in Luxemburg grünes Licht für einen rechtlichen Rahmen, um künftig Sanktionen gegen Organisationen, Firmen oder Einzelpersonen zu verhängen, die an den illegalen Bohrungen beteiligt sind. Die Außenbeauftragte Federica Mogherini wurde aufgefordert, Vorschläge für die Aufnahme in die Sanktionsliste aufzunehmen. Zypern dringt seit dem vergangenen Jahr auf Sanktionen gegen die Türkei. (AFP/jW)