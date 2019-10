Im Praterlabor

Lisi Niesner/REUTERS Immer dem Laser nach: Eliud Kipchoge (M.) mit Schrittmacherteam

»Wann kommt der wieder vorbei?« fragt ein Passant am Samstag kurz nach zehn Uhr vormittags einen Security-Mitarbeiter am Anfang der Prater-Hauptallee in Wien. Der schüttelt den Kopf und sagt bedauernd »Da sind S’ zu spät dran. Der hat den Rekord schon gemacht.« Der, von dem die beiden Herren sprechen, heißt Eliud Kipchoge, ist ein 34 Jahre alter Kenianer und seit Samstag der erste Mensch, der eine Marathonstrecke in weniger als zwei Stunden gelaufen ist.

Zwei Stunden zuvor hing dichter Nebel über Wien. Im Prater, unter den herbstlich verfärbten Kastanienbäumen, fühlte sich die Luft beinahe regenfeucht an. Die Hauptallee zieht sich mehr als vier Kilometer schnurgerade durch den größten Park und Vergnügungsort der österreichischen Hauptstadt. An den meisten Tagen bevölkern Hunderte spazierende, radfahrende, laufende, rollschuh-, skateboard- und rollerfahrende Menschen diese asphaltierte autofreie Straße. Doch an diesem Samstag vormittag versperren lange Gitterreihen den Zugang auf die Allee wie auch auf die von der Reichsbrücke zum Praterstern verlaufende Lassallestraße. Hier absolvierte Eliud Kipchoge kurz nach acht Uhr früh seine ersten Meter. Gleichzeitig begannen sich die Schaulustigen an den Sperrungen aufzureihen, um dem historischen Ereignis aus nächster Nähe beizuwohnen.

Kipchoges Ziel war es, die klassische Marathondistanz von 42,195 Kilometer in einer Stunde und 59 Minuten zu schaffen. Letztlich hat er genau 1:59:40 gebraucht. Einen offiziellen Weltrekord hat der Spitzensportler damit dennoch nicht aufgestellt – der Lauf fand nicht unter regulären Wettkampfbedingungen statt. Das ficht Kipchoge aber nicht an, denn in den Geschichtsbüchern wird sein Name trotzdem stehen. Zudem hält er seit dem Berlin-Marathon vom September 2018 auch den offiziellen Rekord von 2:01:39.

Der Lauf-Event war nicht zuletzt ein Sponsorenspektakel. Finanziert wurde die aufwendige Aktion vom Londoner Chemie- und Ölkonzern Ineos. Das vom Multimilliardär James Ratcliffe gegründete und geleitete Unternehmen möbelt sein Image durch Sportsponsoring auf. Für einen der größten Hersteller erdölbasierter Produkte ist die freundliche Ablenkung des Publikums von den geschäftlichen Aktivitäten Teil des Normalbetriebs. Unter anderem alimentiert Ineos die britische Cup-America-Segelcrew und das britische Radsportteam. Da seine Fabriken regelmäßig Umweltauflagen verletzen und wegen seiner gewerkschaftsfeindlichen Betriebspolitik fällt der Konzern dennoch oft negativ auf.

Dies alles spielte am Wochenende keine Rolle. Zum zweiten Mal hat Eli ud Kipchoge nun einen Rekordversuch unternommen, der quasi unter Laborbedingungen ablief. Beim ersten Anlauf, 2017 auf der Rennstrecke von Monza, war er noch 26 Sekunden zu langsam, um das von vielen bis zuletzt für unmöglich Gehaltene zu schaffen und die Zweistundenschwelle zu knacken. Kipchoge ist bei solchen Events nicht allein unterwegs. 41 Tempomacher wechselten sich in Wien dabei ab, vor und hinter dem Weltrekordhalter zu laufen. Der Kenianer war während der gesamten Strecke von jeweils sieben Läufern eingekeilt. Diese dienen zur Motivation, vor allem aber, um Windschatten zu geben. Die Tempomacher orientierten ihre Geschwindigkeit und Position an einem grünen Laserstrahl, der von einem wenige Meter vor den Läufern fahrenden Auto auf den Boden projiziert wurde. Dieser hohe technische Aufwand ist bei regulären Wettläufen weder möglich noch erlaubt.

Dem Publikum im Wiener Prater war dies gleichgültig. Hunderte standen an der knapp zehn Kilometer langen Strecke und feuerten die Läufer an, wenn diese für einige Sekunden an ihnen vorbeizogen. Die Wartezeit dazwischen vertrieben sich viele damit, den live im Internet übertragenen Lauf auf ihren Smartphones zu verfolgen. Nicht wenige dürften das Ereignis allerdings gänzlich verpasst haben. Erst wenige Stunden vor dem Start war der genaue Zeitpunkt desselben bekanntgegeben worden. Die Witterungsverhältnisse spielten für den Rekordlauf eine mindestens so entscheidende Rolle wie die Technik, und so legten die Veranstalter erst Freitag am späten Nachmittag den Startschuss für 8.15 Uhr des nächsten Tages fest.