Verbindlicher Ort

Paul Zinken/dpa Gute Frage: Demonstration vor der bayerischen Landesvertretung in Berlin (25.6.2018)

Im dieser Tage erschienenen Journal für politische Bildung (Heft 3/19) gehen verschiedene Autorinnen und Autoren der Frage nach, was unter »Heimat« verstanden werden kann. Die Antworten fallen erwartungsgemäß unterschiedlich aus. Christian Schüle, freier Schriftsteller und Publizist, Jahrgang 1970, konstatiert, dass sich im »verstaubt klingenden Wort Heimat« die »drängendsten Probleme unserer Tage«, nämlich »Herkunft, Flucht, Bleiberecht, Wanderung, Solidarität und das Streben nach Zugehörigkeit, Schutz und Sicherheit auf allen Seiten« bündelten. Zugleich knüpften hier »Theorien zu Inklusion, Integration und Assimilation und neuerdings wieder der politische Anspruch auf ›echtes‹ Volkstum, ›wahre Kultur‹ und nationale Identität« an. Diese Entwicklung könne sowohl für die Gesellschaft als auch für den einzelnen Menschen nicht ohne Konsequenzen bleiben, da sie jeden beträfe; die Definition des Eigenen werde zunehmend mit der Abgrenzung gegen das Fremde und Unbekannte verknüpft. Und doch sieht Schüle Heimat auch als eine Konstante: »Heimat steht als einziges nicht zur Disposition in einer Zeit, da sehr vieles, wenn nicht so gut wie alles disponibel, brüchig und flüchtig geworden ist«. Sie sei »verbindlich« und über den »realen Ort hinaus auch ein spiritueller Raum der Transzendenz«.

Zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommt – vielleicht für manche überraschend – auch Michael Frehse, Leiter der Abteilung »Heimat« im Bundesinnenministerium. Aus Frehses Sicht »vereint der Heimatbegriff im 21. Jahrhundert vor allem drei Dimensionen«. Die erste beschreibe »starke emotionale Anklänge«. So habe eine vom Ministerium ausgelöste Erhebung von 2018 ergeben, dass acht von zehn Menschen – egal welchen Alters, ob aus der Stadt oder dem ländlichen Raum, Ost oder West stammend – den »Begriff Heimat für wichtig oder sehr wichtig halten«. Die zweite Dimension beinhalte eine »individuell-plurale« Komponente, weshalb »folglich so viele Heimaten wie Individuen« existierten. Die dritte Dimension des Heimatbegriffs sieht Frehse in seiner»ausgeprägten sozialen Bedeutung«.

Aladin El-Mafalaani, Inhaber des Lehrstuhls für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Osnabrück, ordnet den Heimatdiskurs in die Debatten um Teilhabe und Diskriminierung ein. Er hat zwei Diskursstränge ausgemacht: »Den Versuch einer inklusiven und zukunftsorientierten Entwicklung von Heimat«, sowie einen exklusiven, an der Vergangenheit orientierten Begriff, der andere ausschließe und sich »an der guten alten Zeit« orientiere.

Hilal Sezgin-Just, Projektleiterin am Museum für Islamische Kunst und Mitgründerin des Blogs »Dreinblick«, konstatiert, dass der Heimatbegriff dieser Tage einerseits als »völkisch, starr und diskriminierend empfunden, andererseits als natürliche Sehnsucht nach Verortung und Geborgenheit idealisiert« werde. Sie warnt vor einem Heimatbegriff, der sich über die Abgrenzung und Feindschaft gegenüber dem »anderen« definiert.

Dem Heft kann man entnehmen, dass der Heimatbegriff nicht nur nationalistisch, sondern durchaus auch individuell interpretiert werden kann. Für Linke bliebe zu klären, ob und inwieweit hier eine Offenheit für humanistisch-emanzipatorische Inhalte besteht. Die gängige Verteufelung des Begriffs überzeugt bei näherem Hinsehen eher nicht – und sie verschafft den Rechten aller Schattierungen einen umso leichteren Zugang zu vielen Menschen.