Kurt Hasse/Beta Film/ZDF Polizist Carl Altmann (Erik Schumann) und die Arbeiterin Anna Kaminski (Eva Kotthaus): »Himmel ohne Sterne«

Himmel ohne Sterne

Liebe, genauer: Ost-West-Liebe 1953. Die junge Fabrikarbeiterin Anna Kaminski lebt unmittelbar an der Grenze in Thüringen. Ihr Sohn Jochen, dessen Vater im Krieg gefallen ist, ist bei den Großeltern in Bayern, nur wenige Kilometer entfernt, in der BRD. Um ihn zu sehen, schließt sich Anna einer Gruppe von Republikflüchtlingen an und stiehlt sich heimlich über die Grenze. Dabei wird sie leicht angeschossen, und als der bayerische Grenzpolizist Carl Altmann sie findet, hilft er ihr. An diesem Tag entschließt sich Anna, ihren Sohn gegen den Willen der Großeltern mit in den Osten zu nehmen. Erneut hilft Carl ihr, und beide verlieben sich ineinander. Doch treffen können sie sich nur im Niemandsland, in einem verlassenen Bahnhof zwischen den beiden deutschen Staaten. Und für die Grenze, die eigentlich niemand will, möchte niemand verantwortlich sein, alle tun weiterhin ihre Pflicht. Regie, natürlich, Helmut Käutner, dem es eben nicht um Ost – West, sondern um die fatale Pflichterfüllungsneurose ging.

Arte, 20.15 Uhr

Pandorum

Als Bower und Payton aufwachen, wissen sie erst nicht, wer und wo sie sind. Langsam wird klar: Sie befinden sie auf einem gigantischen Raumschiff. Aber wozu? Für Fragen bleibt nicht viel Zeit. Mit Dennis Quaid. B-Movie-Flair, aber doch recht bildgewaltig. Und mit einigen deutschen Schauspielern. D/GB/USA 2009.

Tele 5, 22.00 Uhr

Die vierte Gewalt

Die Kritik am Journalismus hat gute Gründe, aber sie hat auch System, weil bestimmte besitzende Kreise ihre Ziele in einem Klima der Verunsicherung besser durchsetzen können, oder eben gleich Journalisten ermorden. Die Unabhängigkeit der Medien ist in Gefahr, nicht nur in Mexiko, in der Türkei oder in Polen. CH 2018.

3sat, 22.25 Uhr

The Beast Is Still Alive

Ein Kapitel osteuropäischer Geschichte: die antisowjetische Bewegung der »Gorjani« in den Bergregionen Bulgariens kurz nach dem Zweiten Weltkrieg – bis in die 1960er hinein. In Form eines fiktiven Dialogs zwischen einer jungen Frau und ihrem verstorbenen Großvater zeigt der Film, was geschah – oder was wir glauben sollen, was geschehen ist. BUL/GB/CUB/GR/E 2016.

Arte, 23.30 Uhr