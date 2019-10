Die Filmwelt trauert um Robert Forster: Der US-amerikanische Schauspieler, berühmt vor allem für seine Rolle als Kautionsagent Max Cherry in Quentin Tarantinos »Jackie Brown« (1997), ist am Freitag in seinem Haus in Los Angeles an einem Hirntumor gestorben. Dies bestätigte Forsters Sprecherin Kathie Berlin am Samstag. Mehr als fünf Jahrzehnte stand Forster vor der Kamera. Bekannt wurde er mit »Das schwarze Loch« (1979) und »Alligator« (1980). Ein jüngeres Publikum entdeckte ihn später in der Erfolgsserie »Breaking Bad« (2008–2013). (dpa/jW)