Straßenaktion »Menschenrechte vor Unternehmensgewinnen« in München

Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC hat am Sonnabend zur Straßenaktion »Menschenrechte vor Unternehmensgewinnen« am Dienstag in München aufgerufen:

Ab Montag, 14.10. tagt in Genf die Arbeitsgruppe des UN-Menschenrechtsrates zum sogenannten Binding Treaty, einem internationalen UN-Vertrag, der die Macht transnationaler Unternehmen eindämmen und sie für Menschenrechtsverletzungen haftbar machen soll. Zeitgleich beginnen in Wien Verhandlungen der UN-Handelsrechtskommission Uncitral über eine Reform der Sonderklagerechte für Konzerne.

Bundesregierung und EU-Kommission stehen in beiden Fällen auf seiten der Konzerne: In Genf blockieren sie den Prozess für ein verbindliches Menschenrechtsabkommen. In Wien treten sie für ein Multilaterales Investitionsgericht (MIC) ein, bei dem Unternehmen Staaten im Falle von Gewinnverlusten verklagen können. (…)

Die Aktionstour startet in Genf und trägt von dort symbolisch die Botschaft der Menschenrechte über Zwischenstationen nach Wien. In München machen die Aktivistinnen und Aktivisten von ATTAC am 15. Oktober gemeinsam mit dem Ökumenischen Büro für Frieden und Gerechtigkeit und brasilianischen Aktiven der Gruppe Resistência Democrática München auch in München auf ihr Anliegen aufmerksam.

Dienstag, 15.10., 18.30 Uhr, Wittelsbacherplatz, München

Die Gewerkschaft Verdi informierte am Sonnabend, die kommunale Gubener Sozialwerke gGmbH erneut zu Tarifverhandlungen aufgefordert zu haben:

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat die kommunale Gubener Sozialwerke gGmbH, die in Guben ein Pflegeheim mit ca. 80 Plätzen, eine Tagespflege und eine Sozialstation (ambulante Pflege) mit rund 80 Beschäftigten betreibt, mit Schreiben vom 11. Oktober 2019 wiederholt zu Tarifverhandlungen aufgefordert und Terminvorschläge für die zweite Oktoberhälfte unterbreitet. Als Alternative fordert die Gewerkschaft Verdi die Mitgliedschaft in dem Arbeitgeberverband Paritätische Tarifgemeinschaft e. V. (PTG), mit welchem die Gewerkschaft Verdi Anfang 2019 einen Flächentarifvertrag für die Sozialwirtschaft und Pflege im Land Brandenburg abgeschlossen hat.

Gleichzeitig hat die Gewerkschaft Verdi für die Zusage zur Aufnahme von Tarifverhandlungen der Gubener Sozialwerke gGmbH eine Frist bis zum 23. Oktober 2019 gesetzt. Gibt es bis zum 23. Oktober 2019 keine verbindliche Zusage zur Aufnahme der Tarifverhandlungen und spätestens bis zum 8. November 2019 keinen ersten Verhandlungstermin, wird die Gewerkschaft Verdi die Durchführung von Arbeitskampfmaßnahmen, wie befristete Warnstreiks, beraten und gegebenenfalls beschließen.

Von den 80 Beschäftigten der Gubener Sozialwerke gGmbH hatten sich 30 Beschäftigte in der Gewerkschaft Verdi (…) organsiert, damit es auch für die Beschäftigten der Gubener Sozialwerke gGmbH zu Tarifverhandlungen oder zu einer Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband PTG kommt. Nicht die Gewerkschaft Verdi hat jetzt die Gubener Sozialwerke gGmbH »entdeckt«, wie vom Bürgermeister (…) Verdi vorgeworfen wird, sondern 30 Beschäftigte der Gubener Sozialwerke gGmbH sind mit ihren Arbeitsbedingungen unzufrieden und haben sich im ersten Halbjahr für eine Mitgliedschaft in der Gewerkschaft Verdi entschieden. (…)