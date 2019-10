Versprechen eingelöst

Remo Casilli/REUTERS Der italienische Premier Giuseppe Conte (r.) am 10. September im Parlament in Rom

Seit einem Monat ist in Italien die neue Regierung aus »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S) und Sozialdemokraten (Demokratische Partei, PD) im Amt – und konnte am Dienstag vergangener Woche einen ersten größeren Erfolg für sich verbuchen. Mit für eine Verfassungsänderung erforderlicher absoluter Mehrheit stimmte das italienische Parlament einer Reform zu, die die Zahl der Abgeordneten von derzeit 630 auf 400 und die der Senatoren von 315 auf 200 reduzieren möchte. Dadurch sollen jährlich 100 Millionen Euro eingespart werden.

Premierminister Giuseppe Conte zeigte sich nach der Abstimmung zufrieden mit dem Ergebnis. Die M5S, die das Projekt nach ihrem Wahlsieg im März 2018 in Angriff genommen hatte, verbuchte den Schritt gar als einen »historischen Erfolg«. Wie der Mailänder Corriere della Sera anmerkt, ziehen die »Sterne« konkrete Vorteile aus der Reduzierung der Abgeordneten, da die Reform »ihre knapp mehrheitliche Position im Senat stärkt«. Der Koalitionspartner PD, der sich ursprünglich gegen die Parlamentsreform ausgesprochen hatte, stimmte am Dienstag zwar für die Reduzierung der Abgeordneten und Senatoren. Da der Schritt jedoch eine Verfassungsänderung beinhaltet, fordern die Sozialdemokraten zusätzlich ein Referendum, in dem die Bevölkerung über das Vorhaben abstimmen kann. Dadurch soll in den Worten der parteinahen Zeitung La Repubblica der »legitime Konsens der Bürger« für die Reform garantiert werden.

Auch sonst setzt die neue Regierung andere Schwerpunkte als ihre Vorgängerin. Mitte August war die Koalition aus M5S und rassistischer Lega, als deren Premier ebenfalls der parteilose Conte fungierte, vom Lega-Chef Matteo Salivini zu Fall gebracht worden. Conte bildete nach dem Ende der Regierung ein neues Kabinett aus den zuvor verfeindeten M5S und PD und kündete an, den Anti-EU-Kurs der Vorgängerregierung korrigieren zu wollen. Dazu gehört, dass Italien es mittlerweile Schiffen, die Geflüchtete auf dem Mittelmeer gerettet haben, erlaubt, italienische Häfen anzulaufen – auch wenn der Premier auf einer Änderung der Dublin-Regeln besteht, nach denen für ein Asylverfahren das Land zuständig ist, in dem ein Asylbewerber zum ersten Mal den Boden der EU betritt.

Beim Thema Klimapolitik versucht Italien mit einem sogenannten Green New Deal zu punkten. So erklärte Conte im Rahmen der »Global ESG Conference«, die am 10. und 11. Oktober in Rom stattfand, man wolle »eine führende Rolle übernehmen« und »Protagonist einer Energiewende« werden. Ein weiteres Thema ist der Kampf gegen Steuerbetrüger. Laut dem Präsidenten des Statistikamtes (Istat), Gian Carlo Blangiardo, haben Steuerhinterziehungen im Zeitraum von 2014 bis 2016 eine Gesamtlücke von rund 109,7 Milliarden Euro in den Staatseinnahmen ausgemacht. Die Regierung plant nun, Steuerhinterziehungen bereits ab 150.000 Euro mit Gefängnis zu ahnden, das Vermögen von Steuerflüchtlingen zu beschlagnahmen und die digitale Steuererfassung einzuführen.

Unterdessen hat Anfang Oktober eine »Versammlung der Dissidenten« in der Fünf-Sterne-Bewegung in der Hauptstadt der Toskana eine »Charta von Florenz« verabschiedet, laut eigenen Worten mit dem Ziel, den Einfluss der Basis auf die Führung wiederherzustellen. Wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtete, kritisierten die Teilnehmer die Beteiligung an einer Regierung mit der Lega und forderten eine »Überwindung der Figur des politischen Führers« Luigi Di Maio.

Einen ersten Test, wie die neue Regierung beim Wähler ankommt, dürften die Wahlen zum Präsidenten und zum Parlament der Region am 27. Oktober in Umbrien in Mittelitalien darstellen. Die Region, die von einer »Mitte-Links-Koalition« regiert wird, gilt als PD-Hochburg. Nach anfänglicher Ablehnung stimmte M5S dem PD-Vorschlag zur Nominierung eines gemeinsamen Kandidaten zu. Antreten wird der parteilose Tourismusunternehmer Vincenzo Bianconi. Das informelle rechte Bündnis aus Salvinis Lega, den faschistischen »Brüdern Italiens« (FdI) von Georgia Meloni und Silvio Berlusconis »Forza Italia« (FI) setzt hingegen darauf, seinen Siegeszug bei Regionalwahlen fortzusetzen.