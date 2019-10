Tauwetter am Golf

Office of the Iranian Presidency via AP Der Premierminister Pakistans, Imran Khan (l.), und der iranische Präsident Hassan Rohani am 13. Oktober in Teheran

Die Zeichen in Teheran und Riad stehen auf Diplomatie mit dem Ziel, die Beziehungen zwischen beiden Staaten zu verbessern. Am Sonntag absolvierte der pakistanische Regierungschef Imran Khan zum zweiten Mal in diesem Jahr einen Arbeitsbesuch in der iranischen Hauptstadt. In seiner Begleitung befand sich unter anderem Außenminister Schah Mahmud Kureschi. Geplant waren Treffen mit »Revolutionsführer« Ajatollah Ali Khamenei und mit Präsident Hassan Rohani. Das pakistanische Außenministerium bezeichnete den Besuch als Teil von Khans »Initiative, Frieden und Sicherheit in der Region zu fördern«.

Widersprüchliche Meldungen gab es am Sonntag, ob Khan an seiner ursprünglichen Absicht festhalten wollte, direkt nach dem Treffen nach Riad weiterzufliegen. Teilweise war berichtet worden, er werde diesen Besuch um einige Tage verschieben, weil sich der russische Präsident Wladimir Putin dort ebenfalls für einen Besuch am Montag angesagt hatte.

Khan lässt keinen Zweifel, dass er sich als Vermittler zwischen den beiden konkurrierenden Regionalmächten Iran und Saudi-Arabien am Persischen Golf sieht. In einer Pressekonferenz, die er am 24. September anlässlich seines Auftritts bei der UN-Vollversammlung abgehalten hatte, hatte er berichtet, US-Präsident Donald Trump habe ihn ausdrücklich um Hilfe bei der Lösung des Problems gebeten.

Die Voraussetzungen dafür scheinen nicht schlecht: Pakistans politische und wirtschaftliche Beziehungen zum Nachbarland Iran und zu Saudi-Arabien sind eng und werden offiziell als »brüderlich« bezeichnet. Die Wahrung der Balance zwischen beiden ist jedoch nicht leicht, da Pakistan aufgrund seiner finanziellen Dauerprobleme auf umfangreiche Unterstützung der Saudis angewiesen ist. Als Saudi-Arabien im März 2015 seine Militärintervention im Jemen begann, erklärte es Pakistan – vielleicht ungefragt – sofort zum Mitglied seiner Kriegskoalition und forderte die Beteiligung von Truppen des Landes. Das scheiterte jedoch am Veto des Parlaments. Pakistan unterhält aber regelmäßig ein Kontingent von etwa 1.600 Soldaten in Saudi-Arabien. Im Februar 2018 schickte Islamabad unter Missachtung des Parlaments weitere 1.000 Mann nach Saudi-Arabien, die dort offiziell als »Ausbilder und Berater« tätig sind.

Die Saudis bestreiten alle Darstellungen, dass sie Pakistan oder auch den Irak um die Anbahnung von Kontakten nach Teheran gebeten hätten. In einer Stellungnahme für die Tageszeitung New York Times erklärte die Regierung am 4. Oktober: »Bemühungen zur Deeskalation müssen von der Seite ausgehen, die mit der Eskalation begann und Angriffe durchführte, nicht vom Königreich«. Das klingt zwar nach angestrengter Gesichtswahrung, aber nicht nach grundsätzlicher Ablehnung von Entspannungsschritten.

Die iranische Position ist ohnehin klar. Außenminister Dschawad Sarif erklärte am Donnerstag in einem Interview mit dem türkischen Nachrichtensender TRT World: »Wir haben keine andere Wahl, als miteinander zu sprechen. Wir sind offen für Gespräche mit Saudi-Arabien, entweder direkt oder über Vermittler«. Rohani sagte am Sonntag, er habe Khan bei dem Treffen mitgeteilt, »dass wir jede Geste Pakistans für den Frieden in der Region begrüßen und seinen Besuch in unserem Land hochschätzen«. »Regionale Probleme müssen mit regionalen Mitteln im Dialog gelöst werden. Zugleich betonen wir, dass wir jede Geste guten Willens mit einer ebensolchen und mit guten Worten beantworten werden.«

Khan wurde mit den Worten zitiert: »Wir sind uns bewusst, dass es sich um ein komplexes Problem handelt, aber wir haben das Gefühl, dass es durch Dialog gelöst werden kann. Was nie geschehen darf, ist ein Krieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Denn er würde nicht nur zwei Bruderländer und die ganze Region in Mitleidenschaft ziehen, sondern auch Armut in der Welt und einen Anstieg der Ölpreise verursachen.«

Indessen gibt es keine neuen Erkenntnisse über die zwei Explosionen, die sich am frühen Freitag morgen auf dem iranischen Öltanker »Sabiti« ereignet hatten. Das Schiff befand sich zu dieser Zeit mit Kurs auf den Suezkanal im Roten Meer. In der ersten Stellungnahme des Schiffseigners, der National Iranian Tanker Company (NITC), war von Raketentreffern die Rede. Dabei handelt es sich aber noch immer um eine nicht endgültig bestätigte Vermutung. Politische und militärische Sprecher des Irans haben Aufklärung des Zwischenfalls und Bestrafung der Verantwortlichen angekündigt. Sie verzichten jedoch konsequent auf Verdachtsäußerungen oder gar Schuldzuweisungen gegen bzw. an Saudi-Arabien.

Bei den Explosionen waren zwei Hauptbehälter des Tankers beschädigt worden, so dass Öl ins Meer gelangte. Die Lecks konnten nach Angaben der NITC innerhalb weniger Stunden repariert worden. Die »Sabiti« ist aber offenbar erheblich in ihrer Seetüchtigkeit beeinträchtigt. Am Sonntag teilte die NITC mit, dass das Schiff seine geplante Fahrt abgebrochen hat und sich auf dem Rückweg zum Iran befindet.