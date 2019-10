Junge Union: CDU-Chefin fordert Geschlossenheit

Saarbrücken. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Junge Union (JU) zur Geschlossenheit in den kommenden Wahlkämpfen aufgerufen. In ihrer Rede auf dem JU-»Deutschlandtag« räumte sie am Sonntag in Saarbrücken auch Fehler ein. Trotz zuvor geäußerter Kritik an der Parteichefin wurde Kramp-Karrenbauer freundlich empfangen und mit viel Beifall bedacht. Am Freitag hatten sich die Delegierten gegen den Wunsch der Unionsspitze für eine Urwahl des Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Kramp-Karrenbauer ging in ihrer Rede nicht auf das Thema ein. (dpa/jW)